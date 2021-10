’Druk die gemeenschap uitoefent is verwerpelijk’

Daardoor moeten inhaaloperaties van anderen worden afgeblazen. Een woordvoerster zei dat de helft van de Covidpatiënten in het Isala uit Staphorst komt. Een huisarts in Staphorst zegt dat hij bij patiënten thuis langsgaat om hen „stiekem het vaccin te geven, omdat in de Bijbelvaste Overijsselse gemeente het taboe op vaccineren nog altijd erg groot is”. Jezelf niet laten vaccineren uit geloofsovertuiging, is tot daaraan toe, dat moet je zelf weten. Maar dat je anderen, die zich dus eigenlijk blijkbaar wel zouden willen laten vaccineren, onder (sociale) druk zet om dat niet te doen is verwerpelijk. Geloof is namelijk als een stok om op te steunen, en niet om mee te slaan.

Henk Versteeg,

Nunspeet