’Minder betalen voor boodschappen’

Ga zoveel mogelijk naar de boer om daar groenten, aardappelen, fruit, melk, Vlees en kaas te kopen. Als er een product bij de boer niet verkrijgbaar is ga dan naar een landwinkel of naar een goedkopere supermarkt als de lidl. Je zal zien dat je wel erg veel bespaart. Supermarkten hebben in de coranatijd misbruik gemaakt en hun prijzen stevig verhoogd. Ze laten de prijzen nog steeds verder stijgen en maken de supermarkt miljarden extra winsten. Laat de supermarkten dus zoveel mogelijk links liggen.

A.de Vos