Laten we onbekendere WOII-helden als Jonnart niet vergeten

In een oude stad als Brussel is de geschiedenis nooit ver weg. Wie de tijd neemt, kan zijn hart ophalen: prachtige gebouwen - de genadeloze stadsplanning van de jaren vijftig en zestig heeft gelukkig niet alles kapot gemaakt - en musea zijn er te over. Maar dat moge genoegzaam bekend te zijn. Mij gaat het hier even om de kleine geschiedenis, of in ieder geval de onbekendere. Zo sta ik, als ik vanuit mijn huis twee keer de hoek omsla, in de Albert Jonnartlaan.