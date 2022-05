’Belang Gronings gas groot’

Dit belang overstijgt verre het belang van beschadigde woningen in Groningen. De zeer eenvoudige oplossing is: geef de Groningers, die er recht op hebben een ruime schadevergoeding, zeker met de huidige gasprijs kan dat geen probleem zijn en pomp dat gas op. We kunnen dan weer ongestoord jaren vooruit, tijd genoeg om de energietransitie een juist gestalte te geven, i.p.v. het gedoe van Jetten en Kaag.

In de Alpen werden dalen ontruimd om waterkracht te genereren, in Duitsland hetzelfde om bruinkool te winnen en dat belang was ’peanuts’ vergeleken bij het huidige belang. Neem daar eens een voorbeeld aan.

Sytze Adema, Zoutelande