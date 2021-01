’Scholen open verstandig’

Ondanks de aankondigingen over de opening van de scholen zijn de respondenten voorzichtig met te hoge verwachtingen scheppen. Een deelnemer waarschuwt: „Eerst de persconferentie afwachten. De cijfers moeten er goed uitzien en stabiel blijven.” Een ander voegt toe: „Als het niet zo blijkt te zijn, dan wachten ons weer teleurstelling en rellen.”

Een flinke meerderheid gelooft dat de schoolsluiting voor kinderen schadelijk is. Een suggestie: „Waarom niet alle kinderen en studenten dit jaar over laten doen? Iedereen blijft zitten en kinderen en ouders hebben geen stress meer.” Sommige respondenten vinden dat niet alleen de basisscholen, maar meteen alle scholen weer open moeten. „Natuurlijk wordt het lastig om de anderhalvemeterregel te handhaven op scholen, maar in een monoloog vanaf een internetportaal beklijft de lesstof echt niet.” Een ander pleit voor het opengooien van al het onderwijs, maar daarmee te wachten tot na de voorjaarsvakantie (vanaf 13 februari, red): „Begin februari open, en dan weer dicht voor de vakantie geeft heel veel onrust.”

Naast het openen van basisscholen staat ook het opengooien van hoger onderwijs bovenaan het prioriteitenlijstje van het kabinet. De meeste respondenten zijn hier voorstander van, maar hier is ook een grote groep op tegen. Een van de tegenstanders vindt dat de studenten best nog even kunnen wachten,’omdat ze zo nodig moesten feesten'. Iemand anders denkt juist dat het goed is als studenten snel weer braaf aan het werk gaan, zodat ze voor het feesten geen tijd meer hebben.

Een grote meerderheid vindt het goed dat studenten eindelijk weer perspectief krijgen na bijna een jaar online onderwijs. Een reactie: „Wie komt er eens op voor deze groep die alles online moet doen, opgesloten zit op een veel te dure kamer. Alles loopt door: collegegeld, boekengeld en huur. En ze moeten alles lenen, want bijbaantjes zijn er ook niet.”

Een andere maatregel die volgens veel stemmers maar snel afgeschaft moet worden is de avondklok. Veel respondenten vermoeden dat de avondklok maar weinig heeft bijgedragen aan de daling van het aantal besmettingen.

Na de heropening van de scholen en het afschaffen van de avondklok, willen de meeste stemmers dat de winkels weer opengaan. Als het aan de deelnemers ligt, komen daarna pas de middelbare scholen en horeca aan de beurt. Een respondent: „De volgorde is verkeerd. Voordat je de maatschappij weer opent, moet er eerst gevaccineerd worden. Anders heeft dat totaal geen zin.”

De laatste stap in de exit-strategie is het opheffen van de anderhalvemetermaatregel. Dat gaat pas volgend jaar gebeuren, verwachten de meeste stemmers. Wel ziet een meerderheid van de respondenten het nut van een exit-strategie in. De meesten geloven echter niet dat het kabinet zich aan zijn eigen plan zal gaan houden. Een criticaster: „Wie dat denkt, heeft de afgelopen maanden niet goed opgelet.” En: „We hoeven geen exit-strategie, we willen vaccinaties.”