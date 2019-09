Brief 3 ’Politiek blijft in gebreke’

In Marokko en Turkije rijden ze ook luid toeterend rond bij bruiloften, dus dat doet men hier ook. Dat het daar misschien met het weinige verkeer geen klap uitmaakt en iedereen het leuk vindt is tot daaraan toe daar, maar hier gelden andere wetten, waar ze maling aan hebben. Als ze erop aangesproken worden, worden ze agressief en slaan erop. Dit gaat al jaren zo en zal zo blijven want het is de politiek die het niet durft aan te pakken.

R. van Rookhuizen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: