Overheid in gebreke bij virusaanpak

Na een uitbraak van varkenspest laat het Ministerie van Landbouw direct alle varkens in een straal van 10 km rondom de getroffen varkensboerderij ruimen. Een landelijk vervoersverbod van varkens wordt uitgevaardigd.

Coronavirus breekt uit en de overheid laat weten dat er geen enkele reden is voor actie en laat reizigers uit de getroffen landen ongestoord hun gang gaan en Nederland bezoeken. Tevens wordt eerst bekeken of er ca. 20 Nederlanders uit het gebied, waar de haard van de uitbraak ligt, naar Nederland vervoerd kunnen worden. Wel stelt de regering alert te zijn. Met deze gang van zaken stelt de regering het leven van lichamelijk zwakkeren en ouderen in de waagschaal. Mocht het virus hier uitbreken dan is de regering daar verantwoordelijk voor, maar die zal ongetwijfeld de zaak weer afdoen met: onacceptabel, dit mag nooit meer gebeuren, de onderste steen moet boven, om te oordelen: we hebben het achteraf bezien niet juist ingeschat.

Corrie Geerders,

Alkmaar