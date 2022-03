’We worden gegijzeld door Rusland’

Ook toen bleef een adequate reactie van het Westen uit. En als je de Russen in de VN Veiligheidsraad met droge ogen hoort beweren dat Oekraïne met behulp van de Verenigde Staten biologische wapens ontwikkelt, vraag ik me af waar al die handvesten, internationale verdragen en plechtige verklaringen werkelijk voor dienen. Want als puntje bij paaltje komt, kan een kernmacht zijn gang gaan en lak hebben aan het internationale recht. Kernwapens zijn er om landen af te schrikken, maar Poetin dreigt ze daadwerkelijk in te zetten. De gijzeling door Rusland is compleet.

Bas Overmars, Amsterdam