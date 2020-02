Skiër extra belasten

De ANWB meldt dat er al vroeg in het seizoen veel meer Nederlanders betrokken zijn bij ongelukken op pistes. Allen worden terug naar huis of ziekenhuis vervoerd. De verzekering betaalt. W. Praal vindt dat een wintersport-vakantie een groot risico op letsel inhoudt en dat dat ook verrekend moet worden in de premie voor verzekeringen.