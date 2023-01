’Leveringsprobleem medicijnen aanpakken’

Een van de redenen, ook genoemd in de artikelen en uitzendingen, is het feit, dat Nederland voor de farmaceutische industrie en groothandel een onaantrekkelijke partij is, door het zeer stringent doorgevoerde preferentiebeleid: De diverse verzekeraars hebben elk hun eigen voorkeur en kunnen die voorkeur voor een bepaald product met kwartaal veranderen. Minimale winstmarges en weinig stabiliteit in leveringsmogelijkheden voor de industrie; nog los van de onzekerheden die dit voor de patiënten teweegbrengt.

In Nieuw-Zeeland heeft men dit wereldwijde probleem op een heel goede manier aangepakt. Leveranciers kunnen meedingen voor de totale Nieuw-Zeelandse markt en zijn, indien het tot een overeenkomst komt, minimaal 3 jaar de preferente leverancier. Zo is Nieuw-Zeeland een aantrekkelijke handelspartner voor de farmaceutische industrie en groothandel. Van 2014-2020 heb ik in Nieuw-Zeeland gewerkt als huisarts en heb in die hoedanigheid het Nieuw-Zeelandse systeem leren kennen en waarderen. Ook in Nieuw-Zeeland komen soms leveringsproblemen van medicijnen voor, maar veel minder dan in Nederland.

Cees Dekker, huisarts (gepensioneerd sinds 1-1-2023)