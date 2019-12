’Sportvrouwen blinken uit’

En dat in een sport die wereldwijd op hoog niveau wordt beoefend. Wat is dat toch met die vrouwen als het over teamsport gaat ? De voetbalvrouwen haalden de WK finale, de hockeysters pakken haast standaard goud, en zowel de volleybaldames als de waterpolosters horen bij de Europese top. Grote vraag is waarom de mannen qua prestaties zo achter blijven en wat zij qua mentaliteit, teamspirit en samenspel van deze topsporters kunnen leren. Want ook nu knalde de spelvreugde van de dames van het scherm!

Bas Overmars, Amsterdam