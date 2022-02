Uitslag Stelling: ’Niemand gebaat bij strijd’

Over de kans dat het nog tot een diplomatieke oplossing kan komen in het conflict zijn de meningen van de stellingdeelnemers verdeeld. Van hen denkt 43% dat de pogingen van Westerse leiders hiertoe tot niets zullen leiden, terwijl 39% van de respondenten wel heil in deze bemoeienis ziet. „Laten we hopen dat het gezonde verstand het wint van de spierballen”, stelt één van hen.

„Zolang er geen oorlog is kan het nog goed aflopen”, reageert een ander optimistisch. „Bij oorlog is niemand gebaat, ook Rusland niet. Hopelijk kan met onderhandelen een oplossing gevonden worden. Misschien moeten er wel toezeggingen worden gedaan die we niet leuk vinden, maar als we de schade zo veel mogelijk beperken dan is dat misschien wel de oplossing in dit conflict.”

Sommige sceptici zien het somber in nu de Russische militaire oefeningen in de regio blijven doorgaan. „Dit is gevaarlijke blufpoker van Poetin, het kan bij het minste geringste incident zomaar uit de hand lopen”, denkt een respondent. „Oorlogen ontstaan vaak door miscommunicatie en onhandige handelingen van ondercommandanten”, meent een ander. „En met zoveel haantjesgedrag en zoveel militaire bewegingen is een oorlog zo begonnen. Ook al was het misschien aanvankelijk niet de bedoeling”, klinkt het.

Van alle respondenten vindt 64 procent dat het Westen het Russische voorstel dat er nu ligt - met daarin onder meer de eis dat Oekraïne nooit lid van de NAVO zal worden - moet overwegen om een gewapend conflict te vermijden. Veel deelnemers (66 procent) stellen ook te snappen dat Rusland zich bedreigd voelt als het NAVO-grondgebied tot aan hun landgrenzen wordt uitgebreid. „Het is een heel moeilijke kwestie. Maar het Westen zou na de val van de Muur hebben afgesproken met Rusland, dat de NAVO niet verder naar het oosten zou uitbreiden. Die afspraak kunnen ze niet zomaar naast zich neerleggen”, denkt een deelnemer.

Net als de president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, vindt 83 procent dat de NAVO-landen onnodig olie op het vuur gooien door aanhoudend te insinueren dat een Russische inval ophanden is. Het Westen moet volgens hen waken voor paniekzaaierij. „Het schept geen vertrouwen dat velerlei presidenten onnodig een ’bezoekje’ brengen aan Oekraïne. Dit geeft onrust en wekt wantrouwen bij Poetin. Poetin heeft als onderhandelaar Biden gekozen, laat dat op dit moment de enige gespreksleider zijn. Daarnaast vind ik het dreigen van diverse presidenten met allerlei sancties ook geen goede methode, dat werkt averechts. Je moet als eerste met elkaar in gesprek blijven dat is het enige juiste in dit soort situaties”, denkt een stellingdeelnemer. Een andere respondent spreekt over ‘haantjesgedrag van de bovenste plank’. „Dit is ordinaire machtspolitiek.”

Velen vinden dan ook dat het Westen zich minder met de zaak moet bemoeien. „Dit is een kwestie tussen Oekraïne en Rusland.” Ook is er nog een kleiner deel van respondenten (23 procent) dat zich vooralsnog weinig zorgen maakt dat er een conflict uitbreekt.