’Patiënten genezen kan pas als de zorg zelf gezond is’

Premium Binnenland

Noodkreet om schrijnende situatie Haagse Koekamp: arbeidsmigranten slapen in tenten

Op de Koekamp in Den Haag poppen steeds meer tenten op met dakloze arbeidsmigranten. „Door het sluiten van de winteropvang en de corona-opvang is er geen opvang meer”, zegt Peter Bos van het Straat Consulaat. „Bovendien is arbeid vaak gekoppeld aan huisvesting voor de groep. Door de tentjes op deze ...