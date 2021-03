’Vrouw nog steeds vogelvrij’

Bijna elke acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord of mishandeld door een man. De maatschappij legt zich nog steeds neer bij het feit dat vrouwen niet alleen en veilig over straat kunnen in schemertijd of donker. Hun onveiligheid wordt weggewuifd en de verantwoordelijkheid wordt grotendeels bij diezelfde vrouwen gelegd. Dat er een kentering in het denken ontstaat door de gebeurtenissen in het VK komt niets te vroeg. De vraag is: ’Waarom moeten vrouwen zich aanpassen aan dìe mannen die zich als roofdieren gedragen?’ En wat is de rol van de politiek en politie?

Thanneke van de Wiel,

Culemborg