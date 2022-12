Nu is mijn man begin dit jaar overleden en omdat het voor mij de eerste kerst was zonder hem, kreeg ik van buurman John dit prachtige boeket bloemen. Wat een bijzonder, lief gebaar van hem.

Anneke Mulder Bult

