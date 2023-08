Rechter óf kiezer bepaalt het lot van Trump

In de wereld van Donald J. Trump schijnt de zon alleen op zijn blonde kuif, de rest mag in zijn schaduw blijven staan. Zijn voormalige running mate Mike Pence deed dat vier jaar uiterst bekwaam. Onzichtbaar, saai, een vazal die ondanks zijn christelijke stijfheid flexibel genoeg was om met alle vreemde winden van Trump mee te waaien. Maar bij de laatste door Trump aangewakkerde storm, de aanval op het Amerikaanse Congres op 6 januari, rechtte Pence opeens zijn rug.