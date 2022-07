Brief 3 ’Kritiek op omgekeerde vlag hypocriet’

Juist hij zou zich wat bescheidener moeten opstellen en zich wat vaker achter de oren moeten krabben of hij wel altijd de Nederlandse vlag in zijn achterhoofd had bij al zijn capriolen. Of wat te denken van al die Oranje supporters die blijkbaar ook geen weet hebben van de vlag etiquette, te pas en te onpas de Nederlandse vlag misbruiken en ook geen weet hebben van het feit dat de oranje wimpel niet bedoeld is om aan te geven dat ons nationale voetbalteam heeft gewonnen. Gun de boeren naast hun boerenzakdoekprotest hun Geuzenvlag.

A.Stroet, Bredevoort

