’Priklocatie te ver weg’

Voor de eerste coronaprik moet ik (80+) naar een priklocatie in Utrecht. Vice versa is dat vanuit onze woonplaats een autorit van 60 km. Voor de herhalingsprik geldt hetzelfde. Mijn echtgenote (78) mag, om administratieve redenen niet gelijktijdig met mij de prik halen. Als we beiden volledig ingeënt zijn hebben we daarvoor 240 km moeten rijden. Heel efficiënt. Kan iemand mij vertellen waar ik een km-declaratie kan inleveren?

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht