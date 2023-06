’Huishoudhulp meer betalen’

Huishoudhulpen die bij mensen werken op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hoeven geen Nederlands te spreken. Regio Gooi en Vechtstreek wil er een proef mee doen. Doel is de krappe beschikbaarheid van huishoudelijke hulpen op te lossen. Misschien een idee om deze mensen eens beter te betalen want met amper 11 euro netto per uur krijg je weinig mensen warm om zwaar werk te verrichten. En ja het is lichamelijk zwaar werk als je je werk goed doet, voordat mensen weer zeuren dat huishoudelijk werk niet onder de categorie zware beroepen valt. Wellicht zijn meer mensen dan geneigd dit werk te gaan doen, en wel zo handig als je de Nederlandse taal beheerst.

Nicolette Mulder