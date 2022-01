Verbazing om Vera’s Verboden Woordenboek

Binnenland

Burgers spoor bijster na corona-offensief burgemeesters

Het zijn niet de witte broodsweken waar het nieuwe kabinet op had gehoopt. De puinhoop in Groningen, de opmerkelijke brief van Ankie Broekers-Knol en de coronarevolutie die gaande is in allerlei gemeenten. In een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren bespreken politiek commentator Wouter de Win...