Er kwam een rapport uit. We weten allemaal wat dat betekent: als er een rapport uitkomt, is altijd wel iemand de sjaak. Het rapport in kwestie komt van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving. Eén van de aanbevelingen is dat de gemeenten meer mogelijkheden moeten krijgen om snackbars te weren en zo obesitas tegen te gaan.