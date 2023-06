Uitslag Stelling: Roep om prijsverlagingen

Dat zou volgens een overgrote meerderheid van de deelnemers hier ook moeten gebeuren. Een stemmer denkt dat dit gaat stuiten op praktische bezwaren: „Om welke producten zou dit dan moeten gaan? Het is lastig in Nederland, iedereen eet weer iets anders. Laat de supermarkten elkaar maar de tent uit concurreren, dan gaan de prijzen vanzelf wel naar beneden.” Een andere respondent: „Je hoort altijd dat we één Europa zijn. In dit geval zou dit eens een keertje goed uitkomen en zouden we moeten doen wat Frankrijk doet.”

Toch denkt driekwart niet dat supermarkten zouden meewerken aan dergelijke prijsafspraken. „Supermarkten gaan hier echt niet aan meedoen, die denken alleen maar aan hun aandeelhouders.” Iemand anders denkt ook dat de VVD in het kabinet dit niet zal initiëren. „Zij gaan echt niet ingrijpen in de door henzelf bedachte marktwerking.”

Bijna alle respondenten vinden dat supermarkten te veel macht hebben in de voedselproductieketen en daardoor producent en consument geen eerlijke prijs bieden. „Ze knijpen aan de ene kant de boeren en aan de andere kant de klanten uit.” Een van de stemmers ziet leveranciers als Nestlé en Unilever als de grote boosdoeners. „Zij zijn degenen die macht hebben in de keten.”

Een plan van het kabinet is nog steeds het afschaffen van btw op groente en fruit. Vrijwel alle stellingdeelnemers vinden dat dit moet gebeuren. Een respondent denkt dat de prijzen ’vanzelf’ wel gaan zakken door de concurrentie. „Als we btw gaan afschaffen op groente en fruit, zal dat geld verdwijnen in de zakken van de grutters.”

De meeste stemmers denken dat consumenten hierdoor gezonder gaan eten. „Doordat de boodschappen zo duur zijn geworden, kiezen steeds meer mensen voor goedkoop, ongezond eten. Onbegrijpelijk dat die btw-verlaging elders wel kan, maar in Nederland niet.”

De Belastingdienst waarschuwde echter dat dit plan onuitvoerbaar is. Want hoe moet dit dan met producten waar deels groente en fruit in zijn verwerkt? Twee derde denkt dat dit onzin is. Een deelnemer vindt het ongeloofwaardig: ,,Btw-verhogingen kunnen kennelijk wel in een dag doorgevoerd worden, maar btw-verlagingen niet?” Een ander noemt het ’principieel onjuist’ dat de overheid moet verdienen aan de eerste levensbehoeften van zijn burgers door de heffing van belasting hierop. „Dit geldt ook voor energie, huur en drinkwater.”

De vraag of er een Kamermeerderheid komt voor de btw-verlaging laat een verdeeld beeld zien. Sommigen geloven niet dat Kamerleden zich kunnen inleven in Jan Modaal. „Ze hebben geen benul van hoe burgers moeten rondkomen, omdat zij zelf zo’n riant salaris hebben.” Een stemmer denkt dat het goed zou zijn als politici zich sterk zouden maken voor prijsverlagingen. „Dat zal het vertrouwen in de politiek alleen maar vergroten.”

Bijna niemand van de respondenten vindt de boodschappen nog betaalbaar. „Met de hogere huren en energieprijzen is het haast niet meer mogelijk normaal rond te komen.”