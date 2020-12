’30.000 euro is niet genoeg’

Het kabinet maakt nu een mooi gebaar, door 30.000 euro over te maken naar alle slachtoffers van de toeslagenaffaire. Later wordt bekeken of het voldoende was. Er zijn mensen voor meer dan 90.000 euro gedupeerd! Die zitten tot over hun oren in de schuldsanering. Dus natuurlijk is het niet voldoende.

Bovendien, een gebroken huwelijk, een gedwongen verkoop van een eigen huis, is niet te compenseren, al geef je miljoenen. Weer een loos gebaar van Rutte cs.

W. Praal, Capelle aan den IJssel