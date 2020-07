Brief 1 ’Verdeeldheid in CDA groot’

Minister Hugo de Jonge behaalde een zeer nipte overwinning op Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt: 50,7 procent tegen 49,3 procent van de stemmen. Dit scheelde maar 130 stemmen in het voordeel van De Jonge! Bij de vorige Kamerverkiezingen kreeg Omtzigt ook al bijna 100.000 voorkeursstemmen. Deze middenpartij is een schild voor de zwakkeren, zo wordt er gezegd. Dat de minister van Volksgezondheid bijna dagelijks de media te woord heeft gestaan over de coronaperikelen heeft vast bijgedragen aan zijn statuur. Maar binnen de partij is de rust nog niet weergekeerd, de verdeeldheid is en blijft groot.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

