Uitslag Stelling: Leegstand door hoge huur

De leegstand in winkelcentra blijft stijgen.

71 Procent van de deelnemers vindt dat de teloorgang van winkelcentra een logisch gevolg van is van online shoppen. Maar dat is niet de enige reden. Ook de absurd hoge huurprijzen per vierkante meter schrikken af om überhaupt nog een winkel te openen. „Je kunt ze nog zo goed opknappen, maar met die bespottelijke huurprijzen, houd je leegstand”, zegt een respondent. En: „Alleen de verhuurder wordt beter van een hoge huurprijs, verder niemand”. Niet alleen de huren moeten omlaag, ook de parkeertarieven dienen drastisch aangepakt te worden. „Parkeren is het belangrijkste, maak dit goedkoop of gratis. Van lange rijen wordt men ook niet vrolijk, dus zorg voor doorstroming”, meldt iemand. Een ander stelt dat een drankje drinken een wel heel dure aangelegenheid wordt als je de parkeerkosten erbij optelt. „Schandalig, 6 á 7 euro per uur parkeerkosten!” En de leegstand doet ook onveilig aan, stelt het merendeel. „Verloedering geeft een gevoel van gevaar”, zegt een voorstemmer. Dit beïnvloedt de winkelbeleving negatief, vindt maar liefst 94% van de deelnemers. „Uitgestorven winkelstraten komen de leefbaarheid van dorp, wijk of stad niet ten goede en geven vrij spel aan criminaliteit.”

73 Procent van de deelnemers koopt weleens iets in een winkelcentrum, variërend van kleding en schoenen (14%) tot aan de dagelijkse boodschappen (26%). Bijna de helft prefereert een winkel boven online shoppen (6%). Het passen van kleding etc. plus het ’er even uit zijn’, zijn de belangrijkste redenen om naar een winkelcentrum te gaan. Toch snappen de respondenten dat online winkelen populair is, ’makkelijk en ook vaak goedkoper’. Iemand meent: „Vul winkelcentra met leuke speciaalzaakjes, geen grote ketens, want dan kan ik net zo goed online shoppen.” En: „Zorg dat het winkelaanbod goedkoper, creatiever en leuker wordt”. Een ander zegt: „Het aanbod is een eenheidsworst geworden, eigen schuld dus dat men niet meer komt, vul het anders in. Zoals in het buitenland met een bioscoop, restaurants, bars en winkeltjes.” Want dat er een nieuw concept moet komen, vooral gericht op beleving, daar is 54% het over eens. „Pop-ups, groenten- en plantentuintjes, kunst en gezellige terrasjes kunnen werken. Veel minder gericht op shoppen”, vindt een respondent. „Geef kleine winkels/ondernemers ook een kans en verstrek huursubsidie”, adviseert iemand.

Maar niet iedereen is het eens met een opknapbeurt. „Tijden veranderen, de melkboer komt ook niet meer langs, grote winkelcentra passen niet meer in dit tijdsbeeld. Creëer woonruimte voor starters of senioren.” En: „We hebben toch een woningtekort? In plaats van al ons mooie groen tot huizen te transformeren, kunnen we lege winkelcentra ombouwen tot goedkope huizen en kantoren.” „Waarom zou je nog naar een winkelcentrum gaan, met ongeïnteresseerd personeel”, meent een ander. „Hopeloze betonnen sfeerloze tochtgaten zijn het. Slopen, en maak er wat leuks van met oud-Hollandse gevels, trekt ook weer toeristen.”