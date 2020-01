Prestatiedruk voor parende panda

Laatste kans. „Mhemhemhe.” Nee. Het is ook niet het geluid van een likkebaardende Chinees die niet kan wachten op de chipsmachine van het Nederlandse hightechbedrijf ASML te Veldhoven, zodat de Chinees zijn eigen chips kan maken om in zijn telefoon of raket te stoppen. Maar je bent wel warm!

„Mhemhemhe” is het geluid van de parende panda’s uit Rhenen. Het geluid dat Elegante Ster maakte toen hij Krachtige Wolk nam. Nog maar net bekomen van de avonturen van Diego de Seksende Schildpad die in zijn eentje voor 2000 nakomelingen zorgde – u kunt mijn stukje van zondag jongstleden teruglezen op de site – zie ik mij genoodzaakt me deze keer te verdiepen in de pandaseks.

Dat komt door het uitmuntende verslag in de krant van dinsdag. Het las als regelrechte pandaporno. Er werd een boekje opengedaan over de eerste wilde liefdesnacht van de parende panda’s. Zo’n beduimeld boekje met de titel ’Seks tussen de bamboescheuten’, dat menig puberpanda stiekem onder zijn strooien matras verstopt om het ’s avonds als leerstof tot zich te nemen.

U moet dat verhaal echt even lezen. Het hoogtepunt was dat Elegante Ster met zijn voorpoten op de rug van Krachtige Wolk leunde, haar in de nek beet en daarbij een zacht gemekker liet horen dat door de verslaggever van dienst werd opgetekend als „mhemhemhe”. Wat het betekent, laat ik aan uw fantasie over; ik wil het graag hebben over het bijzondere huzarenstukje van Sterretje.

De druk om te presteren was namelijk immens.

Even recapituleren: er is vijftien jaar met de Chinezen onderhandeld over de komst van de twee panda’s. Drie minister-presidenten, te weten Kok, Balkenende en Rutte, twee ministers, twee ambassadeurs, een oud-IOC-lid, tientallen rijksambtenaren, een commissaris van de koning en uiteindelijk zelfs de koning zélf moesten eraan te pas komen om de pandalobby succesvol af te ronden. Het pandaverblijf kost zeven miljoen euro en de pandahuur bedraagt een miljoen euro per jaar.

Dit absurde bed-bad-bamboebeleid dient maar één doel: het maken van een babypandaatje. En onder die druk moest Sterretje presteren. Het ergste komt nog. Als dat babypandaatje er is, betalen wij nog eens 500.000 euro aan de Chinezen en gaat de boreling terug naar China. Ik weet niet wie dat heeft uitonderhandeld, maar het is natuurlijk een deal van lik-me-panda.

Nooit is mij duidelijk geworden waarom Nederland die twee gelukzoekers zo graag wilde opvangen. Maar als op dezelfde slappe wijze met China wordt onderhandeld over die chipsmachine van ASML, zie ik het somber in. Straks wordt het kroonjuweel van de Nederlandse technologie verkwanseld en uitgeruild voor een paar nepberen.

Made in China. Mhemhemhe.