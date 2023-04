’Nieuw plan middenhuur rampzalig’

Dat plan werd negatief beoordeeld, onder meer omdat pensioenfondsen dan niet de gewenste 6% rendement zouden kunnen behalen op hun investeringen in huurwoningen in het middensegment. Het plan zou leiden tot een afname van de hoeveelheid beschikbare (midden)huurwoningen.

Anno 2023 speelt dezelfde discussie weer, nu met andere spelers. Verschil met 2019 is dat de spelers van nu zich boos maken om het feit dat particuliere verhuurders te hoge huren zouden vragen. Probleem is echter dat de overheid er vanuit gaat dat particuliere verhuurders na aftrek van kosten minimaal 6% rendement behalen, terwijl dat rendement momenteel nul of zelfs negatief is.

Het verschil tussen 2019 en 2023 ligt er met name in dat de overheid de belastingschroef verder aangedraaid heeft en een zondebok zoekt voor eigen falen. De jaartallen hebben gemeenschappelijk dat een oplossing voorgesteld wordt die de problemen slechts vergroot.

R.M. Duijne, Almere