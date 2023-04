Uitslag Stelling: Opslag prijs slaat niet aan

Hij of zij kan ervoor kiezen om ’eerlijker prijs’ te betalen. Maar de meesten willen dit niet. Een van hen meent: ,,Ik ga echt niet extra betalen. De winkel moet zelf maar bedenken of zij zelf een eerlijker prijs betalen aan hun leverancier.” En een ander stelt: ,,Hoe eerlijk is de prijs als die wordt gevraagd door multinationals die kleine boeren en personeel toch al aan het uitknijpen zijn ten gunste van de aandeelhouder?”

Zo zou meeneemkoffie bij drie ToGo-filialen vijf à zes cent duurder worden. Driekwart van de stemmers vindt het niet redelijk om meer eurocenten te betalen. Bijna niemand gelooft ook dat die ’eerlijke’ opslag naar de milieu- en sociale doelen zou gaan. ,,Dit is gewoon pure marketing en totaal niet geloofwaardig. Je moet commerciële bedrijven als Ahold niet vragen of zij de regels maken. Dat gaat niet goed”, klinkt het stellig.

Het gaat AH om een experiment. De meeste respondenten geloven dat deze ‘true pricing’ ook voor andere plekken in het schap zal opgaan. Een respondent meent: ,,We betalen al een hele tijd de hoofdprijs voor onze boodschappen, dus stop met dit soort experimenten.” Iemand anders gelooft wel dat consumenten van meeneemkoffie gevoelig zijn voor dit soort experimenten. ,,Het gaat om zogeheten deugers met toch al te veel geld van wie het schuldgevoel gaat knagen. Dus niet voor mij’, zo meent een respondent. Een andere criticus vindt het ’schijnheilig’ om ’de schuld van een zogenaamd niet eerlijke prijs’ bij de consument te leggen.

De meesten zouden het wel fijn vinden als de eurocenten opslag naar de boeren zouden gaan. De meerderheid vindt niet dat AH nu al het goede voorbeeld geeft met het bieden van eerlijke prijzen aan zijn leveranciers. Een deelnemer oppert: ,,Als ze echt een eerlijke prijs willen, begin dan eens bij de boeren en andere leveranciers niet het mes op de keel te zetten.”

Ook wat betreft het betalen van eerlijk loon aan werknemers loopt de supermarkt ook niet voorop, zo vinden veruit de meesten. ,,Eerlijk loon, ammehoela. Zie het onderzoek van de FNV over de lonen bij de supers”, klinkt het fel. Ook vindt slechts een kwart van de respondenten dat AH vooroploopt wat betreft het klimaat. Een van hen vindt: ,,AH wil bij alles vooroplopen, door bijvoorbeeld dure zakjes aan te smeren voor groente en fruit. Maar alles zit nog in plastic.” Iemand anders noemt de actie van de super ’doorgeslagen’. ,,Ze hebben jarenlang de kruidenier gespeeld in de zin van ‘afknijpen’ en dan is het gek om te zien dat ze nu voorop willen lopen met klimaatgedram.”

Deze ’true pricing’ zou voor slechts een kwart van de deelnemers reden zijn om te kiezen voor een bepaalde supermarkt. Twee derde van de respondenten zit helemaal niet te wachten op supermarkten die milieu- en sociale kosten willen verdisconteren in hun producten. Een deelnemer ziet het echter wel gebeuren: ,,Na ’krimpflatie’ en ’graaiflatie’ bij producten is dit zeker weer de nieuwste manier om geld uit de zak te kloppen van de consument ten gunste van de aandeelhouders.”