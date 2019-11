Brief 1 ’Oorlogen nu eenmaal smerig’

De parlementariërs maken zich minder druk over de vele burgerslachtoffers. De Kamerleden zouden de hand in eigen boezem moeten steken, wanneer ze weer eens akkoord gaan met zogenaamde vredesmissies in landen waar het onbegonnen werk is. Acties in Mali, Afghanistan en Irak zijn gewoon oorlogsacties. En in oorlogen vallen nu eenmaal onschuldige doden. Oorlogen zijn nu eenmaal ’smerig’, waarin belangen van anderen (o.a. wapenindustrie) worden ondersteund.

Andries F. Bongers, Bodegraven

