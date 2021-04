Uitslag Stelling: ’Opnieuw naar de stembus’

Ze hadden nog zeker drieëntwintig jaar achter slot en grendel moeten blijven, de notulen die maandagavond werden vrijgegeven. Iedere week vergadert de ministerraad achter gesloten deuren in de Trêveszaal. Wat daar gezegd wordt, blijft normaal gesproken een kwart eeuw geheim. En dat is niet voor niets – het idee is dat ministers hun gedachten de vrije loop kunnen laten, en zich veilig voelen om misschien wel minder populaire standpunten te bespreken. Maar met de notulen van de ministerraad in 2019 over de toeslagenaffaire liep het anders. RTL Nieuws onthulde vorige week dat in die ministerraad bewust informatie voor de Kamer was achtergehouden over de toeslagenaffaire. De druk liep zo hoog op dat het kabinet maandag zelf besloot om de notulen vroegtijdig te openbaren, met alle gevolgen van dien.

Gevraagd of de notulen geheim hadden moeten blijven, antwoordt 55 procent van de stellingdeelnemers ’nee’. „Het is goed dat er in het landsbelang achter gesloten deuren gesproken kan worden, maar de Kamer had hier vertrouwelijk over geïnformeerd moeten worden”, spreekt een respondent zich uit. De stellingdeelnemers vinden het een goede zaak dat de omstreden notulen zijn gepubliceerd. Toch vindt ruim de helft dat ministers de kans moeten krijgen om achter gesloten deuren te vergaderen. „Je moet toch ergens in vrijheid kunnen praten zonder daarop afgerekend te worden?”

Toen demissionair premier Rutte bekendmaakte de notulen te zullen openbaren, gaf hij al aan dat de ruim dertig pagina’s ’brisante’ passages zouden bevatten. En dat bleek het geval: in lijn met de informatie die eerder was uitgelekt, bleken verscheidene ministers geklaagd te hebben over kritische Kamerleden zoals Pieter Omtzigt van het CDA. Naast Rutte blijken onder anderen Wouter Koolmees (D66), Kajsa Ollongren (D66) en Wopke Hoekstra (CDA) Omtzigt te hebben gehekeld. Het gros van de stellingdeelnemers (55 procent) vindt het reden genoeg om de Kamerleden niet terug te laten keren in een nieuw te vormen kabinet. „Naast Rutte blijken anderen nu net zo fout te zitten”, zegt een respondent. „Wat een hypocrisie.”

De oppositie, die kort na het uitlekken van de notulen al aandrong op openbaarmaking door het kabinet, reageerde woedend op de inhoud ervan. Zestig procent van de stellingdeelnemers vindt het een goede zaak dat de oppositie zo aandrong op het openbaren van de gevoelige notulen, 59 procent pleit zelfs voor nieuwe verkiezingen. „Het vertrouwen is zwaar geschonden. De enige optie is schoon schip maken”, aldus een respondent.

De openbaar gemaakte notulen lijken olie op het vuur van de formatiecrisis. Na verkennersgate lijkt dit de zoveelste tegenslag in het toch al moeizame proces om een nieuw kabinet te vormen. Bijna de helft van de respondenten is bang dat de aanpak van de coronacrisis spaak loopt door de voortslepende Haagse impasse. „Het grootste probleem waar ons land nu mee kampt, is de coronacrisis. Begin daar eens, in plaats van vingertje te wijzen.”