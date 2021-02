’Hoezo intelligent vaccineren?’

Mijn man kreeg via de huisarts een uitnodiging en kan bij de GGD gevaccineerd worden. Op 13 februari a.s. wordt mijn man 93 jaar, hij is Parkinson-patiënt en zijn cognitief functioneren is slecht. Tijdens het contact met de GGD horen wij dat de locatie op 30 kilometer afstand van ons woonadres is; ikzelf ben ziek en gehandicapt, maar moet hem begeleiden. Er wordt ons aangeraden een taxi te regelen, dat is heen en terug dus 60 km, over drie weken moet dit nogmaals. Wat een krankzinnig beleid.

Dan kan de GGD toch beter met enkele auto’s, met vaccin en ‘prikkers’ naar locaties gaan en alle ouderen, alleenstaand of echtpaar, tegelijk vaccineren. Zo zouden er toch veel minder mensen moeten verkassen, geen gesleep met (gehandicapte) ouderen, minder kans op besmetting.Tjonge, jonge, De Jonge, hoezo intelligent ?

W.H.M. van Raaij, Zevenaar