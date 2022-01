’Wantrouwen booster begrijpelijk’

Beatrix was toch volledig gevaccineerd en zelfs geboosterd en kreeg toch corona. Er zijn nog steeds veel besmettingen maar opnames in het ziekenhuis zijn er gelukkig weinig.

We lezen nergens hoeveel mensen er weer beter zijn en hoe lang iemand ziek is. We zijn twee jaar verder en bijna heel Nederland heeft ondertussen corona gehad of is wel een of twee keer geprikt.

Ik ben er zelf even klaar mee, ik stop niet steeds weer zomaar iets in mijn lichaam. Kom eerst maar met een 100 procent werkend medicijn en dan praten we verder.

A. Brinkman,

Almere