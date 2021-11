Brief 1: ’Rekening houden met incubatietijd’

Als we ons gedrag nu wijzigen, is dat pas over tien dagen merkbaar in de cijfers. Eind juni zei minister De Jonge: ’Dansen met Janssen’. Velen gingen toen direct feesten. En nu kunnen we pas begin december constateren of de wijze raad van de heren Rutte en De Jonge door de bevolking opgevolgd wordt. Niet vandaag.

E.L.Dobber, Lelystad

