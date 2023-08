Tot ver over de grens moet duidelijk zijn dat hier straffen staan op bedreigen van politici

Na de moord op Theo van Gogh in november 2004 moest Geert Wilders zijn huis in allerijl verlaten. Hij is nooit meer thuis geweest, zo vertelde de PVV-leider dinsdag in de rechtbank. Sindsdien, nu al bijna 19 jaar geleden, wordt Wilders zwaar beveiligd. Helaas blijkt telkens weer dat dit nodig is, naar eigen zeggen krijgt hij bijna duizend bedreigingen per jaar. Het zijn er te veel om steeds aangifte van te doen. Ondanks alle dreigementen en het leven in onvrijheid blijft de politicus gewoon zijn vak uitoefenen om zijn idealen na te streven.