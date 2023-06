’Rechtssysteem en rechters zijn incompetent’

Dat een jonge vrouw doodsangsten moet uitstaan omdat haar bedreigende ex op vrije voeten is, laat zien dat het rechtssysteem imcompetent is, schrijft Herman de Jong.

Een vrouw die met de dood bedreigd wordt door haar ex, een stalker, hier in gesprek met advocaat Richard Korver. Ⓒ Fotografie: Jean-Pierre Jans