’Betalen voor verzending pakketjes’

Dan heb ik nieuws, want gratis bestaat niet. Iemand betaalt de rekening van de vervoerder/bezorger die bij u aan de deur komt. Deze komt echt niet uit de goedheid van zijn hart bij u langs. Des te meer is het niet te begrijpen dat bedrijven en consumenten dit systeem in stand houden met het klimaatalarmisme wat heden ten dage dagelijks over ons heen wordt gestort. De enorme berg kapotte of beschadigde producten die door consumenten worden teruggestuurd is enorm en verdwijnt de helft van de tijd in de verbrandingsoven. Door verzendkosten te berekenen zullen consumenten beter gaan nadenken over ’wat heb ik nu echt nodig of niet’. Het zal de transportbewegingen (vaak ook nog met oude gammele busjes) beperken en de onnodige afvalberg verkleinen. Als we nou allemaal eerst eens van ons klimaatstokpaardje afkomen en naar ons eigen koopgedrag kijken dan komen we misschien ergens. Verandering begint bij jezelf!

M. Bruin, Almere

