Brief 1 ’Stikstofprobleem onoplosbaar’

Ik vrees zelfs dat men de stikstofproblemen niet zal kunnen oplossen want de aanbevelingen van Johan Remkes zullen het gevoerde stikstofbeleid nauwelijks veranderen. De regering blijkt toch in grote lijnen te willen vasthouden aan de voorgestelde maatregelen en dat wordt het hele stikstofspel naar alle waarschijnlijkheid 'un fait accompli!’

Wat betreft de aanbeveling dat zo'n 500 bedrijven die teveel stikstof uitstoten zouden moeten worden uitgekocht, dat stuit nog steeds op veel weerstand. En dan hebben we nog de te verwachten veranderde wetgeving op dit gebied wat voorgelegd is aan de Raad van State. Als daar goedkeuring aan wordt gegeven dan is de bouwsector het haasje want dan kunnen er nauwelijks meer bouwvergunningen worden afgegeven! Hoe komen we hier nog uit ?

M. van den Berg Den Haag

