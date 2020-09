Brief 1 ’Vissers zitten fout’

Je mag daar toch niet vissen? Of willen ze hun illegale bezigheden door blijven kunnen zetten? Ik zie de ophef niet. Over hun eigen gezonken scheepswrakken, die net zo gevaarlijk zijn, hoor je ze niet en al helemaal niet over de achtergelaten netten die eromheen hangen en die de grootste ellende onder waterdieren veroorzaken. Opruimen doen ze niet aan.

A.W. de Haas, Niedorp

