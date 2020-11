Nederland moet Frankrijk volgen in strijd tegen islamisme

Frankrijk maakt werk van de strijd tegen het islamisme. In een interview met De Telegraaf waarschuwt de Franse ambassadeur wat er op het spel staat: de kernwaarden van onze liberale democratie. Ook wijst hij naar valse profeten van het zogenaamde fatsoen, die van daders slachtoffers maken. Het is een principiële opstelling in tijden waarin velen de rug niet recht houden, gek gemaakt door geïmporteerde schaamte over ras en verleden.