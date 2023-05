’Woningen onbetaalbaar’

Eerste kind op de lange baan vanwege opleiding, carrière, reizen en genieten. Dit blijken de ingrediënten te zijn die de gemiddelde leeftijd stuwen voor het moederschap, schrijft P.van Neck.

Toch wil ik er toch nog één aan toevoegen en die zou wat mij betreft direct op nummer één komt. Wat te denken van verplicht onder de vleugels van de ouders te moeten blijven wonen omdat er geen betaalbare woning te vinden is? Zoveel jongvolwassenen die stilstaan in hun leven want een gezin stichten in het ouderlijk huis is op z’n zachtst gezegd nogal lastig en vaak zelfs onmogelijk. Velen van hen zijn al rond de 30 jaar als ze eindelijk kunnen uitvliegen en dan moeten ze nog van alles opbouwen.

P. van Neck, Rotterdam