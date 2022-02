Brief 2 ’Reden schorsing in nevelen gehuld’

Is een fractie bevoegd om het Kamerlid te verbieden haar (grondwettelijk vastgelegde) taken te vervullen? Gündoğan zegt niet te weten waarom zij is geschorst en heeft al aangegeven te blijven zitten. Het antwoord op de vraag waarom zij op non-actief is gezet, blijft in nevelen gehuld. De vraag is ook of zij tegen de maatregel in beroep kan gaan? Ik weet het niet, ik vraag het maar.

Gerard Brekelmans

