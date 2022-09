Premium Het beste van De Telegraaf

Joodse bedevaart ondanks oorlog in Oekraïne: ’Gelukkig nieuwjaar’

Door MISCHA VAN DIEPEN Kopieer naar clipboard

KIEV - „Gelukkig nieuwjaar”, appte dit weekend mijn fixer, waarmee ik sinds maart kriskras door Oekraïne ben gereden. Het was even gissen, maar toen viel het kwartje: Oeman, zijn woonplaats en mijn thuishonk in oorlogstijd, is als vanouds overspoeld door chassidische Joden.