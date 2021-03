’Operatie die hier niet kan, kan in buitenland ook niet’

Goede kwaliteit gaat samen met verantwoord gebruik van middelen, stellen Bartels en Peul. ,,Uitbuiting van mensen in een uitzichtloze situatie is in het buitenland aan de orde van de dag.” Ⓒ ANP/HH

Patiënten die zich in een ander land laten opereren, in de veronderstelling dat een kwaal in Nederland niet kan worden behandeld; het tergt Ronald Bartels en Wilco Peul. ,,Alle behandelingen die mogelijk zijn, kunnen in ons land worden uitgevoerd. Zonder misleiding en uitbuiting.”