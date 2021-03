’Verbod op houden vechthonden’

Het ging meestal om kinderen die in het gezicht gebeten waren en daar lelijke littekens aan overhielden. Gelukkig waren in mijn tijd vechthonden nog niet populair, want als die eenmaal beet hebben, laten ze niet meer los. Hun aanval is niet te stuiten, niet door het baasje en zeker niet door het slachtoffer. De beet van een vechthond is verwoestender door de extreme bijtkracht van de kaken. Zoals een twaalfjarig meisje in Terneuzen dat afgelopen week mocht ondervinden, die door haar eigen hond gebeten werd. Als baasjes van vechthonden zouden beseffen dat een vechthond ook eigen volk aanvalt, zouden zij het wel uit hun hoofd laten om zo'n beest in huis te halen. De beste remedie zou een verbod op het houden van vechthonden zijn.

P. Kremer (oud-letselschaderegelaar)