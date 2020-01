Uitslag stelling: ’Bolleboos zal zich vervelen’

Dit zou helpen tegen de achterstand die laatbloeiers en kinderen van laagopgeleide ouders zouden oplopen in het huidige onderwijs. Het antwoord op de vraag of dat echt zo is, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft van de respondenten denkt van wel, de andere helft juist van niet. Zo zegt een voorstander: ,,Prima, zo krijg je een mooie mix van milieus. Goed voor kinderen uit achterstandsmilieus.”

En een geestverwant betoogt: ,,Doordat het ’stapelen’ onmogelijk is geworden, is het vaststellen van een niveau op 12-jarige leeftijd een regelrechte misdaad tegen de menselijkheid. Hierdoor wordt iedere ontwikkeling van laatbloeiers de nek omgedraaid.” Deze mening komt vaker voor: „Er is echt wel een systeem denkbaar waarbinnen iedereen – ook hoogbegaafden - aan hun trekken komen.”

Anderen zien in het huidige systeem voor die laatbloeiers nog genoeg andere momenten waarop ze kunnen opstromen. ,,Via twee jaar brugklas vmbo naar de havo en vanaf daar ook prima naar het vwo. En je kunt ook altijd nog van mbo naar hbo.”

Het nieuwe systeem zou ook de scheiding in het onderwijs tegengaan. ,,De segregatie in het onderwijs is het grootste probleem. De zwakkere leerlingen komen op zwakkere scholen omdat ouders van goede leerlingen op zoek gaan naar een school die beter bij ze past.” Veel respondenten pleiten ook voor openbaar onderwijs. ,,In heel veel landen is die latere scheiding al een feit. We moeten af van bijzonder onderwijs. Dit draagt alleen maar bij aan verdere verzuiling van de maatschappij.”

Als nadeel van het nieuwe systeem zien de meeste respondenten wel dat de ‘slimmere’ kinderen zich in zo’n ’middenklas’ gaan vervelen. Iets minder respondenten vrezen dat kinderen die minder goed kunnen meekomen juist op hun tenen moeten lopen. Ook vreest een meerderheid dat excellente kinderen op zo’n school misschien wel ondersneeuwen.

Tegenstanders van het concept vinden dan ook dat deze nieuwe ‘middenschool’ niet gaat werken om talentvolle kinderen tot hun recht te laten komen. ,,Net als het Studiehuis en de middenschool weer een poging ieder kind intelligent te maken”, zo vindt één van hen. En: ,,Het nivelleren van kennis om zo ieder kind gelijk te krijgen, is schadelijk voor de intelligente kinderen. Deze dragen twee jaar langer de ballast met zich mee van hun minder slimme klasgenoten. We hebben in dit land mbo’ers nodig, maar daarin moeten we niet te ver doorschieten.”

Anderen denken dat de brede onderbouw met diverse niveaus goed zou zijn voor alle kinderen. ,,Geen stress en iedereen op zijn eigen niveau en met zijn eigen motivatie. Voor alle kinderen zou dit een uitkomst zijn.” Zo meent een andere voorstander: ,,Stoppen met enkel op prestatie en zogenaamd succes gericht onderwijs. Niet alleen toetsen zijn belangrijk.”

Een ander voorstel dat ieder kind vakken zou kunnen doen op zijn eigen niveau wordt door de meesten omarmd. Maar het idee om kinderen met 2,5 jaar naar school te laten gaan, wordt weggehoond.