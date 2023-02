Woke-kritiek afgestraft

Als je niet meegaat in de ’bedrijfscultuur’ dan word je tegen- (eruit) gewerkt. Een collega zei eens tegen mij: ’ik ben het met je eens maar ondersteun je niet! Want dan word ik net zo behandeld als jij.’ Het onderwijs zou juist hét voorbeeld van een veilige werk- en leeromgeving moeten zijn, het tegendeel is de realiteit. Ik wens Laurens Buijs sterkte.

Y. Bovenkamp, Ugchelen