Brief 3 ’Ook excuses voor Moluks volk’

Het Molukse volk in Nederland voelt zich beledigd en diep gekwetst door minister-president Mark Rutte. Dat heeft de regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS) de premier in een brief laten weten, weet Jan Lemson.

Het Molukse volk voelt zich terecht beledigd door alle Nederlandse regeringen. Ze hebben een trots en trouw volk die de kern vormde van het KNIL. Dat is stuk gemaakt door hen hun militaire status te ontnemen toen ze binnen de Nederlandse grenzen kwamen. De voormalige regering in de jaren ’50 was mogelijk bang dat deze militairen opstandig konden worden omdat zij destijds wel wisten dat wat ze beloofd hadden nooit gerealiseerd zou kunnen worden. Daarom heeft het Molukse volk ook recht op excuses. De trouw aan ons vorstenhuis van deze fanatieke militairen was voor ons onbegrijpelijk maar gemeend.

Jan Lemsom, Heemstede

