Sensationeel interview met Overmars legde lijntjes in sportmedia duidelijk bloot

Ajax-watcher en nieuwskanon Mike Verweij appte Marc Overmars vorige week dinsdagavond rond de deadline de vraag hoe het hem verging in de coronacrisis. ’Ik ben het zat’, antwoordde de Ajax-directeur, waarna hij in staccato zijn ongenoegen kenbaar maakte over de gang van zaken bij de KNVB en de Eredivise CV rond het uitblijven van maatregelen in de coronacrisis. Mike vroeg Overmars of hij hem de volgende dag kon bellen, om zijn citaten voor te leggen. ’Geen probleem. Voor publicatie de tekst nog wel even naar perschef Miel Brinkhuis sturen.’ De rest is geschiedenis.