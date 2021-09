’Huizenbezitter wordt uitgekleed’

Dus als je jarenlang niet op vakantie etc geweest bent en gespaard hebt voor een huis en nu dus door de huizengekte ook niet kunt verhuizen maar wel met een ongevraagde overwaarde (die enkel op papier bestaat) komt te zitten, beslist opnieuw een ander die het zogenaamd veel beter weer over jouw huis.

Er wordt dan maar even beslist dat het in box 3 moet vallen om zogenaamd de woningmarkt vlot te trekken. Mooi nie,t het is gewoon weer een ordinaire belastingmaatregel die de schatkist ruim 700 miljoen gaat opleveren en de huizenbezitter, die toch al genoeg kosten om de oren gaat krijgen vanwege aanstaande klimaatmaatregelen, compleet gaat uitkleden.

Naast energie- en klimaatarmoede ontstaat er dus ook belastingarmoede. Je kunt in dit land maar beter helemaal niets bezitten want als je wel iets bezit word je compleet uitgekleed net zo lang dat je niets meer over hebt.

M. Bruin, Almere