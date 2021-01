’Schrap die Olympische Spelen maar’

Veiligheid en gezondheid van de turnsters zijn belangrijke redenen voor oud-gymnaste Suzanne Harmes en sportcoach Tjalling van den Berg om te pleiten voor meer of minder invloed van persoonlijke trainers in een teamomgeving. D_Muyzert denkt een beter idee te hebben: „Ik denk toch dat gezondheid boven alles gaat. Dus uitstellen die Olympische Spelen!” Helius vindt ook: „Waarom zouden zij wel mogen reizen? Het is niet essentieel, dus thuis blijven net als de rest van Nederland.”

Nog even los van de vraag of je überhaupt moet of mag gaan, het vraagstuk van ’de eigen trainer’ verdeelt de lezers in twee ongeveer even grote kampen. Voor Fier-op-weg-naar-Rutte-4 is het duidelijk: wie naar de Spelen gaat is grotendeels zelf verantwoordelijk voor de beste omstandigheden om in te presteren. En dus: „Waarom moeilijk doen? Als ze alle kosten van een eigen trainer zelf betalen mogen ze hem wat mij betreft meenemen.” Partijtje vindt dat ook: „Vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen. Wanneer je de wereldtop wil halen is elke bouwsteen tot succes nodig om daar te komen. Als een persoonlijke trainer daar een van is: gewoon doen.”

Jack Holland is tegen: „Dat wordt oncontroleerbaar. Het is ook de vraag aan welke eisen zo’n coach moet voldoen naast goed gedrag? Daarnaast is het ook beter dat iedereen hetzelfde programma volgt.”

Bullebak

De discussie is aangezwengeld door topturnster Eythora Thorsdottir. Zij weigert naar Tokio te gaan zonder Patrick Kiens, haar weggestuurde coach. Non quis, sed quid staat aan haar zijde: „Turnster Thorsdottir heeft gelijk. Zij heeft jarenlang getraind onder leiding van Kiens en kon daardoor opklimmen tot het hoogste niveau in de turnsport. Hij is een bullebak, maar heeft haar nog nooit met een vinger aangeraakt. Het bestuur van de turnbond heeft Kiens ontslagen, omdat hij niet goed communiceert, geen respect toont en niet luistert naar feedback. Thorsdottir heeft hem nodig om de trainingen op dezelfde wijze voort te zetten tot de Spelen in Tokio aan toe. Vanzelfsprekend moet in de toekomst een andere manier van trainen worden opgepakt. Daar is iedereen het over eens.”

Teenentander vindt het maar een geldverslindend evenement: „Er lopen überhaupt al veel teveel trainers en bobo’s rond op kosten van de belastingbetaler. Als ze zonodig naar dat megadopingevenement toe willen met hun eigen personeel, dan moeten ze het zelf maar betalen. Daarnaast is turnen - en ook andere van die zogenaamd gezonde sporten – een zeer ernstige vorm van kindermishandeling, die op de Spelen helemaal niet thuishoort.”

Tenslotte, volgens Aefe51lb is de discussie zinloos: „Niet druk om maken, de Olympische Spelen gaan ook dit jaar niet door. Dat is heel begrijpelijk, de bevolking van Japan wil het niet nu ze ook gebukt gaat onder strenge coronamaatregelen. En corona is ook de komende zomer nog niet weg.”